Anziana aggredita in pieno centro a Civitanova

Civitanova Marche, 15 marzo 2025 – Esce di casa per andare a trovare un’amica, ma viene aggredita alle spalle da un giovane extracomunitario che le infila le mani in tutte e due le tasche del cappotto. È quanto accaduto nel pomeriggio dell’altro ieri, in pieno centro, in via della Carena, nel cuore del borgo marinaro. È lì che poco prima delle 17 stava camminando una 88enne che vive in zona.

L’anziana era uscita di casa per raggiungere una sua amica. Si è accorta in realtà, quasi subito, che c’era un giovane straniero, alto e magro, che sembrava la stesse seguendo. Improvvisamente, prima ancora di rendersi conto di quello che stava accadendo, la pensionata è stata aggredita alle spalle da quel giovane, che le ha messo le mani nelle tasche, evidentemente convinto di trovare il portafoglio e dunque il denaro. Ma l’anziana non aveva nulla con sé. Un’azione fulminea e il giovane uomo è poi scappato via, correndo verso la zona della stazione e facendo perdere le sue tracce nel giro di pochi minuti.

L’anziana, sotto choc, ha cominciato a chiedere aiuto e alcuni passanti si sono fermati. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno acquisito la testimonianza della pensionata. Nonostante lo spavento, la donna non ha voluto far intervenire l’ambulanza. Non è riuscita a ricordare in che modo fosse vestito il giovane, ma ha raccontato ai presenti di aver notato quel giovane uomo poco prima dell’aggressione. Sono ora in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia per identificare il giovane. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere in centro.