Civitanova, protesta contro l’antenna: “Le leggi urbanistiche devono valere per tutti”

Civitanova, 8 settembre 2025 – “Ho chiesto il permesso per modificare una finestra, e mi è stato negato dal Comune perché l’intervento sarebbe andato in contrasto con il Piano paesaggistico. Qui intorno molti di noi non hanno potuto toccare nulla nelle loro proprietà perché le norme urbanistiche ce lo hanno impedito, e poi un bel giorno una società di telefonia tira su un traliccio di trenta metri. Il Piano paesaggistico in questo caso non vale?”.

Con questa domanda si è aperto il confronto che ieri pomeriggio si è tenuto a Civitanova in via Monte Traiano, al circolo ippico “A briglie sciolte”, presenti molti residenti che si stanno opponendo all’installazione dell’antenna telefonica sul crinale della collina Belvedere. Un traliccio che sporca la visuale panoramica ed è sorto su un’area non prevista dal Piano antenne del Comune.

I cittadini ne hanno parlato con Silvia Squadroni, candidata alle regionali per la lista “I Marchigiani per Acquaroli”, che ha accettato il confronto con una comunità che alla politica in questi giorni non ha risparmiato bastonate. Soprattutto agli amministratori e in particolare al sindaco Fabrizio Ciarapica, all’assessore all’urbanistica Roberta Belletti, e all’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni, per come Palazzo Sforza ha gestito la vicenda.

“Qui c’è un evidente deficit dell’azione amministrativa e non parlo soltanto delle procedure, ma anche della chiarezza e della trasparenza con cui bisognerebbe sempre rapportarsi con i cittadini”, ha detto Squadroni, che al comitato della collina Belvedere ha consigliato di scrivere a Sovrintendenza regionale e al Comune di Civitanova “per chiarire se la particella di terreno su cui è sorta l’antenna sia soggetta al piano paesaggistico. Questo è il primo passo per poi poter affrontare i passaggi successivi. Se c’è lo spazio per far rimuovere l’antenna? Io ritengo di sì, e dico che il Piano antenne è uno strumento che l’amministrazione ha a disposizione per far valere gli indirizzi che in quel documento vengono dati. Posso affermare che quelle indicazioni in altri casi sono state utilizzate dal Comune per gestire vicende legate a tralicci telefonici e dunque, sì, si può agire chiedendo il rispetto del Piano”.

Il comitato ha già fatto partire un esposto alla procura di Macerata per chiedere alla magistratura di verificare se l’istallazione dell’antenna, autorizzata dall’ufficio tecnico del Comune, sia conforme alle norme urbanistiche.