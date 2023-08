Ferragosto 2023 a Civitanova: informazioni utili per il 15 agosto

Civitanova, 12 agosto 2023 – Più pattuglie della polizia municipale in servizio e spiagge libere chiuse dalle 21 di lunedì fino alle 6 del mattino successivo. In attesa dei fuochi di mezzanotte, che attirano in città migliaia di persone, in campo provvedimenti per garantire la sicurezza.

Le pattuglie dei vigili urbani, rispetto allo scorso anno, passano da tre a quattro: una si occuperà del servizio di infortunistica, le altre di viabilità e controllo. Tre resteranno in servizio fino all’una del 15 agosto e la quarta pattuglia fino alle 3, collaborando con il personale di carabinieri, polizia e guardia di finanza che saranno sul territorio per garantire l’ordine pubblico. "Auguro a tutti – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – un Ferragosto di responsabilità e sano divertimento. Pertanto invito a evitare atteggiamenti che possono arrecare danno a se stessi e agli altri".

Il Comune ha inoltre emanato un’ordinanza che dispone il divieto d’accesso alle spiagge libere dalle 21 del 14 agosto alle 6 del 15, e stop anche all’accesso alle spiagge in concessione oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari. Sempre dalle 21 del 14 alle 6 del 15 vetrato a tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi pubblici la vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altro materiale atto ad offendere, consentendo la vendita solo attraverso la mescita in bicchieri di carta o plastica.

Disposto anche il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici, fatta esclusione per il servizio di somministrazione e consumo al tavolo. Per il mancato rispetto dell’ordinanza sanzioni fino a 500 euro.

La notte di Ferragosto disposte anche modifiche alla viabilità. A partire dalle 21 di lunedì e uno alle 3 de 15, divieto di transito lungo viale Matteotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Spontini e la rotatoria di piazza Verdi (ex Batik) con deviazione obbligatoria del traffico in via Spontini. Dalle 18, invece, su ambo i lati divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in via regina Margherita (tratto tra piazza Verdi e via Rossini); istituzione del doppio senso di marcia lungo via Regina Margherita tra piazza Verdi e via Rossini; dalle 15 e fino alle due di notte divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli del soccorso e dell’emergenza e delle forze dell’ordine, nel parcheggio antistante il mercato ittico all’ingrosso e nelle vie adiacenti, all’interno della zona portuale.