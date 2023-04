Civitanova urban festival: una città anni ’80 con Adriano Pappalardo e Ivana Spagna

Civitanova, 21 aprile 2023 – Il primo maggio con Adriano Pappalardo e Ivana Spagna è il culmine del ‘Civitanova urban festival’, la tre giorni di animazioni e spettacoli dal sapore ‘vintage’, a cura degli assessorati al Turismo, alla Cultura e al Commercio con l’Azienda Teatri, le associazioni di categoria e la Isolani spettacoli. Palazzo Sforza ha ospitato, nella mattinata di ieri, la conferenza di presentazione del "nuovo format" caratterizzato da tre date differenti: sabato 29 aprile, domenica 30 e lunedì 1 maggio.

Nella prima delle tre, il Varco sul Mare diverrà la sede del ‘Civitanova Vintage Market’, una fiera specializzata nel settore dell’antiquariato e curata dalla Brandozzi a&c. con circa cinquanta stand. L’indomani, invece, via ad un’altra giornata dedicata al commercio: ‘Go!Shopping’, di concerto con l’associazione ‘Centriamo’, è l’iniziativa che avrà luogo per le vie del centro con le attività e i negozi aperti e gli intrattenimenti a tema anni ’80.

Da qui, l’atteso momento del primo maggio: in piazza XX settembre spazio a ‘Lido in gioco’ , dove a divertire saranno i giochi della tradizione popolare, gli spettacoli di magia e i laboratori artigianali, fino al gran finale dalle 17, quando andrà in scena ‘Top 80’, il debutto in anteprima nazionale del nuovo progetto del gruppo ‘90 Mania’. Un frontman, dieci animatori, un dj e live performer e gli ospiti d’eccezione: Adriano Pappalardo e Ivana Spagna, il tutto accompagnato da Rds, con gli speaker Melania Agrimano e il Dj e programmatore Ricky Battini. Ci sarà anche Federica Guardiani sul palco, cantante civitanovese classe 2001.

"In accordo con le categorie economiche – ha chiarito il sindaco Fabrizio Ciarapica – abbiamo puntato su una tre giorni per rivitalizzare giornate meno affollate e destagionalizzare il turismo in città, come già proposto per il Carnevale".

Ed é proprio di concerto con l’associazione degli albergatori, rappresentata del presidente Simone Iualé presente ieri in sala Giunte, che si è pensato a dei pacchetti vantaggiosi per espositori e turisti, con offerte che andranno da un minimo di 35 euro per due giorni ed una notte ad un massimo di 170 per tre giorni e due notti, con prezzi variabili a seconda del tipo di struttura. "Vogliamo portare in campo – ha commentato l’assessore al Turismo Manola Gironacci – i valori di libertà, pace e lavoro, amplificati dalla musica e dagli artisti straordinari che saliranno sul palco, tra cui un talento Civitanovese".