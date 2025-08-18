10eLotto, vinti 100mila euro nelle Marche: ecco dove

Civitanova, 18 agosto 2025 - La dea bendata ha fatto tappa nelle Marche con una bella vincita che potrà cambiare la vita al fortunato che ha indovinato la combinazione vincente. Dove è stata registrata la vincita? Quando? Di che somma parliamo? Innanzitutto il gioco in questione è il concorso del 10eLotto, l'estrazione è quella del 14 agosto (doppia festa di Ferragosto quindi per chi ha portato a casa la bella somma). A quanto ammonta il premio? Secondo quanto riferito dall’agenzia Agimeg, ben 100mila euro e sono stati vinti a Civitanova Marche, in provincia di Macerata; esattamente nella rivendita di vicolo Ricca. La buona notizia avrò riguardato un residente in zona o magari un turista di passaggio che magari ha scelto le Marche per trascorrere l'estate 2025? In ambo i casi, sarà stato un Ferragosto speciale.

L’altra vincita nel Maceratese

Estate fortunata per il territorio Maceratese con un’altra vincita registrata all’inizio di luglio a Porto Recanati, vincita da 260mila euro al Lotto. Un fortunato giocatore, grazie a una schedina da 10 euro giocata nel punto vendita in piazza V Giornate (piazzetta delle Erbe), aveva realizzato una vincita da 259.975 euro grazie a tre ambi, tre ambi 'Oro', un terno, tre terni 'Oro' e una quaterna 'Oro' sulla ruota Nazionale.

Le altre vincite

Il concorso 10eLotto di giovedì 14 agosto ha regalato premi importanti in tutta Italia, tutti realizzati nella modalità “frequente”. La vincita più ricca – spiega l’agenzia Agimeg – è arrivata nel Lazio, dove sono stati centrati due colpi da 100.000 euro ciascuno: una a Vetralla (Viterbo), nella ricevitoria di via Roma, e l’altra a San Vito Romano (Roma), in via Giovanni XXIII. Da segnalare, sempre nel Lazio, anche le vincite da 40.000 euro a Terracina (piazza Giuseppe Garibaldi) e a Latina in via Emanuele Filiberto. Ricca anche la Sicilia, protagonista – sottolinea Agimeg – con tre vincite nella provincia di Messina: a Sant’Alessio Siculo (via Nazionale) un premio da 50.000 euro, a Leni (via Libertà) un altro colpo da 50.000 euro, e a Messina, in via Nazionale Briga Marina, un premio da 20.000 euro.