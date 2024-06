A Gommalacca Deco il contest di "Gustaporto"

La vetrina di Gommalacca Deco conquista il contest di Gustaporto. Per l’occasione sono stati realizzati piatti vintage con i nomi delle ricette della tradizione marinara civitanovese: Daniela Frontoni celebra in questo modo la storia e le tradizioni della città. "Gommalacca è un contenitore di oggetti unici selezionati con cura presso artigiani e aziende di tutto il mondo – ha spiegato la proprietaria del negozio di via Conchiglia, nel cuore del borgo marinaro, in via della Conchiglia –. L’intento è quello di offrire un’esperienza emozionale che vada al di là del semplice soddisfacimento di una necessità. Attraverso un’offerta variegata di oggetti e accessori, si cerca di fare leva anche sulla nostalgia del fatto a mano con tecniche antiche, un’emozione complessa, si fa leva sul desiderio melanconico del passato, attraverso anche la ricreazione di ambientazioni vintage. La vetrina creata in occasione di Gustaporto appunto, attraverso la personalizzazione di piatti vintage con i nomi delle ricette della tradizione marinara civitanovese, ha lo scopo di celebrare la storia della città, ricordando quanto sia importante preservare e tramandare tradizioni e storia, che sono lo zoccolo duro e la ricchezza che abbiamo e ci differenziano da tutto il resto, donando le caratteristiche di unicità".

c. m.