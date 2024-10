Accoltella il compagno dopo una lite in casa

Civitanova, 30 ottobre 2024 – Lite in famiglia: accoltella il compagno in casa poi chiama il 118 e aspetta che arrivi l’ambulanza per dare ai soccorritori tutte le informazioni utili ad aiutare l’uomo, che era steso sul divano del salotto, sanguinante.

Al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, con una ferita da taglio in pancia, è finito un cinquantenne, residente a Santa Maria apparente. Domenica sera, intorno alle 20.30, la telefonata al 118 e quando l’ambulanza della Croce Verde è arrivata sul posto ha trovato l’uomo ferito e steso sul divano del salotto, tuttavia pienamente cosciente e, soprattutto, tranquillo. Nell’attesa dei soccorsi si era perfino sfilato da solo il coltello dalla pancia per poi lasciarlo appoggiato sul pavimento.

Una lesione fortunatamente non profonda e non grave quella riportata, come poi confermato al pronto soccorso dove è stato curato e ricucito, perché il colpo non è riuscito a penetrare la fascia muscolare. La colluttazione tra i due sarebbe stata successiva a una discussione al culmine della quale la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il compagno. I soccorritori l’hanno trovata fuori dalla porta di casa ad attenderli e a spiegare loro quello che era successo e che in salotto avrebbero trovato il compagno ferito. Sul posto si è poi recata una pattuglia del commissariato.

Gli agenti hanno sequestrato e refertato il coltello e hanno ascoltato la testimonianza della donna, che dovrà rispondere della aggressione, e hanno successivamente acquisito il racconto del cinquantenne per i provvedimenti che dovrà adottare l’autorità giudiziaria.

l. c.