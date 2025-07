Acqua inquinata, stop ai prelievi dai pozzi

Civitanova Marche, 5 luglio 2025 – Inquinamento delle falde idriche: mentre la politica non decide e la bonifica è un miraggio, il Comune deve emettere un’ordinanza per vietare l’uso delle acque prelevate dei pozzi privati che ricadono nell’area del Basso bacino del Chienti. Non potranno essere utilizzate per uso alimentare e per irrigare le coltivazioni di ortaggi e frutta destinati a persone e ad animali. Inoltre, divieto di collegamento dei pozzi con gli allacci dei fabbricati già alimentati dall’acquedotto cittadino, per evitare rischi di contaminazione. È la certificazione che nel sottosuolo cittadino scorre acqua inquinata, intrisa di prodotti cancerogeni.

Una vicenda che comincia nel 1991, quando emerse l’avvelenamento molto esteso delle falde, di natura chimica, su un territorio che abbracciava, e ancora abbraccia, le province di Macerata e Fermo, i Comuni di Civitanova, Morrovalle, Montecosaro, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare coinvolti. Emerse una contaminazione da tricloroetano, sostanza chimica usata nella lavorazione delle calzature, con il superamento dei limiti di legge nella falda e in numerosi pozzi privati a uso domestico, irriguo e industriale. Un’area d ventisei chilometri quadrati, fino alla costa, dove per anni i monitoraggi hanno confermato la presenza nell’acqua di falda di tricloroetano e, in aggiunta, di tricloroetilene. Un inquinamento tanto grave da essere qualificato di interesse nazionale, poi con gli anni derubricato a regionale.

Dal 2015 i monitoraggi delle acque di falda effettuati dall’Arpam hanno evidenziato non solo la contaminazione da elementi chimici già conosciuti, ma anche da altri composti quali nitrati, ferro e manganese. Considerato questo e quanto emerso nei tavoli delle Conferenza dei servizi fatte alla presenza di Arpam, Azienda sanitaria e Comuni, indette dalla Regione e che si sono svolte nel corso del 2025, l’ultima a giugno, alla luce degli esiti riscontrati sono stati ribaditi tutti i contenuti delle ordinanze precedenti, emesse tra il 1992 e il 2008, con la decisione di tornare a ordinare il rispetto dei divieti, anche allo scopo di scongiurare la possibilità di inquinamento dell’acquedotto attraverso il collegamento delle reti idriche interne alle abitazioni già alimentate dalla rete idrica cittadina con i pozzi privati e altre fonti simili.

L’uso dei pozzi privati sarà consentito solo se ci saranno le analisi chimiche favorevoli, effettuate da un organismo pubblico o da un laboratorio privato autorizzato.