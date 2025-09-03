Addio a Claudia Baiocco, aveva 58 anni

Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
CronacaAddio a Claudia Baiocco, aveva 58 anni
3 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Lutto nel mondo della comunicazione. Baiocco ha affiancato il sindaco di Civitanova Ciarapica dal 2019. Tanti gli impegni professionali, da Roma alla Provincia

Claudia Baiocco faceva parte dello staff comunicazione del sindaco di Civitanova

Civitanova, 3 settembre 2025 – È morta a 58 anni Claudia Baiocco. Faceva parte dello staff comunicazione del sindaco di Civitanova e da tempo combatteva contro una malattia. Era ricoverata a Villa Pini.

Grande esperta di comunicazione e di organizzazione di eventi, Baiocco è stata capo del cerimoniale e eventi al Ministero dello sviluppo economico con Claudio Scajola e ha lavorato anche all’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol.

Ha lavorato anche il Provincia al fianco dell’ex presidente Franco Capponi. 

A Civitanova ha iniziato il suo impegno professionale  nel 2019, affiancando il sindaco Fabrizio Ciarapica poi ha dovuto diradare la sua presenza in città e a Palazzo Sforza per la necessità di seguire le terapie e curarsi ma la malattia purtroppo non le ha dato scampo. Il funerale si terrà domani nella chiesa della collegiata a Potenza Picena alle 16.   

