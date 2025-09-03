Addio a Claudia Baiocco, aveva 58 anni

Civitanova, 3 settembre 2025 – È morta a 58 anni Claudia Baiocco. Faceva parte dello staff comunicazione del sindaco di Civitanova e da tempo combatteva contro una malattia. Era ricoverata a Villa Pini.

Grande esperta di comunicazione e di organizzazione di eventi, Baiocco è stata capo del cerimoniale e eventi al Ministero dello sviluppo economico con Claudio Scajola e ha lavorato anche all’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol.

Ha lavorato anche il Provincia al fianco dell’ex presidente Franco Capponi.

A Civitanova ha iniziato il suo impegno professionale nel 2019, affiancando il sindaco Fabrizio Ciarapica poi ha dovuto diradare la sua presenza in città e a Palazzo Sforza per la necessità di seguire le terapie e curarsi ma la malattia purtroppo non le ha dato scampo. Il funerale si terrà domani nella chiesa della collegiata a Potenza Picena alle 16.