Aggredito con bastone e spray al peperoncino mentre fa jogging a Civitanova

Civitanova, 10 agosto 2023 – Colpito con un bastone e aggredito anche a colpi di spray al peperoncino davanti ad una abitazione di contrada Castelletta, dove si era fermato per rifiatare dopo una corsetta mattutina. Se l’è vista brutta un sessantenne civitanovese che ieri mattina, intorno alle 8.30, stava facendo jogging per le campagne di Civitanova Alta e ad un certo punto ha deciso di fare una sosta vicino a una abitazione. Mai avrebbe immaginato la violenta reazione del padrone di casa, un civitanovese di 38 anni, che lì vive insieme alla famiglia.

L’uomo è uscito all’esterno come una furia e lo ha prima minacciato e poi aggredito, procurandogli lesioni che lo hanno costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Uscito dal reparto d’emergenza, con una prognosi medica di alcuni giorni, si è recato, per sporgere denuncia, alla caserma dei carabinieri di Civitanova Alta, che stanno svolgendo le indagini e cercando di dare una spiegazione a quanto è accaduto.

Appurato dagli inquirenti che tra i due non c’erano rapporti di conoscenza, quindi l’esistenza di vecchie ruggini come causa dell’aggressione. A carico del trentottenne, peraltro, non risultano precedenti analoghi. Dai carabinieri non viene esclusa nessuna ipotesi, come ad esempio la reazione incontrollata scatenata dalla paura di un estraneo a ridosso della propria abitazione, e nemmeno quella che possa essersi trattato di un violento raptus, una possibilità da indagare eventualmente anche con il supporto dei servizi sociali e di salute mentale.