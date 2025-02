Allarme sicurezza a Civitanova: nuova rissa tra ragazzini, spunta pure un machete

Civitanova Marche, 10 febbraio 2025 – Baby gang, adesso è emergenza. Due bande si sono affrontate al Varco sul mare ed è spuntato anche un machete. All’arrivo delle forze dell’ordine, fuggi fuggi generale e ne ha fatto le spese un’anziana che si trovava nei giardini, travolta, rimasta ferita e ricoverata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Una ventina i giovani coinvolti, nella stragrande maggioranza minorenni, molti stranieri, in quello che potrebbe essere stato un regolamento di conti.

Erano le 17.30 di sabato quando si sono radunati al Varco e hanno cominciato a insultarsi e poi a picchiarsi, in un orario in cui in quella zona, collegamento tra la piazza e il lungomare, c’è passeggio: tutto è avvenuto sotto gli occhi di passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine.

Polizia e carabinieri si sono precipitati, ma all’apparire delle divise è scattata la fuga, durante la quale uno dei giovani ha travolto una ottantenne, caduta malamente e costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. In terra è rimasto un machete, sequestrato dalle forze dell’ordine che sull’arma stanno svolgendo gli accertamenti e che stanno visionando le immagini delle telecamere comunali di quanto avvenuto, per provare a identificare i protagonisti.

Si tratta del secondo episodio di violenza giovanile in pochi giorni e sempre con teatro il Varco sul mare, che sembra diventato il terreno di guerra delle baby gang e anche terra di nessuno, considerando l’abbandono in cui è lasciato. Mercoledì scorso, sempre qui, è andato in scena un brutale pestaggio contro un tredicenne civitanovese, per ragioni di bullismo aggredito da tre coetanei stranieri mentre un quarto filmava con il cellulare un video poi postato sui social.

Dal video si vede la sequenza di pugni e calci sferrati all’adolescente, rannicchiato in terra nel tentativo di proteggersi dai colpi alla testa e ai fianchi; ha subito lesioni gravi per le quali è ricoverato all’ospedale di Civitanova, con una prognosi di trenta giorni.

E adesso è allarme sicurezza in città, e cresce la preoccupazione per un problema che sembra sfuggito di mano e che questa mattina sarà affrontato in sede di Comitato per l’ordine pubblico in prefettura a Macerata.