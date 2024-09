Alluvione, la conta dei danni a Civitanova: si continua a spalare il fango. Agibili scuole, uffici e biblioteca

Civitanova Marche, 20 settembre 2024 – Superata l’allerta meteo, oggi riaprono le scuole a Civitanova. Con gli aggiornamenti dei nuovi bollettini sono state decise le misure da prendere dal Comune, anche alla luce del secondo secondo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefettura nella giornata di ieri. Pertanto il Comune ha revocato l’ordinanza che aveva emesso nel pomeriggio di mercoledì per chiudere tutti gli istituti scolastici, asili compresi, della città.

Il giorno dopo il nubifragio che ha allagato Civitanova in tutte le zone della città si continua intanto a fare i conti con i danni nei garage, negli scantinati, nei negozi e nelle abitazioni invasi dall’acqua. Le maggiori criticità negli edifici privati. In via Castelfidardo il fosso Trabocco è tracimato dilagando dentro un condominio e tante le problematiche anche a Fontespina, soprattutto in via Saragat e in via Vasco De Gama.

La pioggia ha continuato a cadere anche l’altra notte e nella giornata di ieri, ma non ha peggiorato lo status quo. A Palazzo Sforza si è fatto il punto della situazione e l’ufficio tecnico ha riferito di un miglioramento sul fronte della viabilità cittadina, salvo le piscine che ancora resistono in molte strade anche del centro (vedi via Vetreria) o i problemi legati agli smottamenti della scarpate nelle strada delle contrade della città alta, come in quella di San Savino, dove gli operai del Comune ieri erano al lavoro per rimediare ai cedimenti, così come per sistemare le numerose buche che si sono formate sul manto stradale nelle strade di tutti i quartieri, con l’asfalto – già mal ridotto per le scarse manutenzioni – ulteriormente massacrato dalla bomba d’acqua. Già liberati dagli accumuli di acqua gli edifici pubblici allagati. “I tecnici anche questa mattina (ieri, ndr) hanno effettuato numerosi sopralluoghi – ha riferito il sindaco Fabrizio Ciarapica – e non hanno riscontrato problemi di inagibilità nelle strutture del Comune, quali scuole, palestre, biblioteca”. È proseguito anche ieri, e con un ritmo incessante, l’impegno delle squadre dei vigili del fuoco per rispondere a tutti gli interventi in coda – centinaia le chiamate dei cittadini – che necessitavano dell’impiego delle pompe idrovore per liberare i locali allagati. Inoltre, condizioni meteo permettendo, oggi sono previsti interventi tecnici sugli ascensori in servizio pubblico installati presso il sottopasso della Esso e il sottopasso di via Buozzi.