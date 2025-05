Amnesty International in classe: "Storie di diritti calpestati"

Abbiamo avuto due incontri con i volontari del Cvs e di Amnesty International, un’associazione che lotta per la salvaguardia dei diritti umani. Nel primo le volontarie Valeria e Arianna hanno pensato ad una attività di gruppo. Il compito era di disegnare un albero e al suo interno inserire varie informazioni: sulla chioma dovevamo mettere quali secondo noi fossimo i diritti fondamentali, sul tronco chi era responsabile della loro messa in atto e sulle radici le condizioni necessarie affinché quei diritti venissero rispettati. In seguito abbiamo esposto le nostre attività mettendole a confronto. Abbiamo poi conosciuto le storie di due ragazzi costretti ai lavori forzati in miniere in Congo e di una ragazza che, lottando per i diritti delle ragazze in Arabia Saudita, viene arrestata e maltrattata in carcere per quello che faceva. Ci sono poi stati distribuiti dei libretti di Amnesty Kids intitolati "Pari-menti": attraverso piccoli giochi e attività ci spiegano la storia dei diritti umani fino all’attualità con particolare riferimento alla condizione femminile. Dalla nostra riflessione è emerso che i diritti umani sono cosa ci è permesso essere, fare e avere. I principali diritti sono la pace, la giustizia, l’uguaglianza, la dignità, la sicurezza e la libertà.

Nel secondo incontro abbiamo riflettuto sul fatto che ognuno di noi è diverso, ma abbiamo delle caratteristiche che ci accomunano. Abbiamo discusso degli stereotipi di genere, a partire dalle professioni: attraverso un’attività ci siamo confrontati su chi per noi abitualmente svolgesse alcune mansioni se un maschio, una femmina o entrambi. Abbiamo visto il cortometraggio "Split ends" che racconta la storia di un uomo e una donna iraniani che combattono per riavere le loro libertà e per la parità di genere. Questa disparità di trattamento non succede solo in Iran ma in moltissimi altri Stati del mondo. Per noi la parità di genere è un diritto fondamentale, una condizione necessaria per vivere in un mondo più giusto, dove tutti abbiano le stesse opportunità di partecipare senza essere trattati in modo diverso e ogni persona è uguale all’altra. Infine, abbiamo considerato che anche i maschi sono soggetti a stereotipi e abbiamo ascoltato la canzone "The boys don’t cry" del gruppo rock The Cure: il testo è incentrato sullo stereotipo del maschio come elemento "forte" e che "non piange".

Alla luce degli incontri, Amnesty International rappresenta una via di salvezza in un mondo pieno di ingiustizie e di violazioni di diritti umani. Alla fine di questi incontri, Amnesty International ha lasciato in noi un turbamento, segno che i più giovani non sono indifferenti a quanto accade nel mondo.

Emanuele Cardelli, Carlo Mezzelani, Maria Francesca Silvestri, Chiara Torresi 3ª C