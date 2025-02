L’annuncio allo stadio: è morto Paolo Pascucci

Civitanova, 17 febbraio 2025 – A soli 55 anni è morto Paolo Pascucci, dopo aver lottato contro una malattia a cui alla fine si è dovuto arrendere e che lo ha sottratto a una vita costruita e vissuta attorno ai valori della famiglia, del lavoro e dell’amicizia.

Sposato e padre di due figli, insieme con il fratello Federico gestiva la ditta Pascucci e Bonifazi nella zona Piane Chienti, fondata dal loro padre Sergio, una attività che dal 1960 è un punto di riferimento nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili. Paolo era socio della ditta e in quella attività aveva investito tutta la volontà di portare avanti la continuità con la tradizione familiare, ma senza trascurare i suoi sogni che realizzava. Tra questi c’era quello di aprire una pizzeria, cosa che aveva fatto nella zona dello stadio, nei locali di viale Vittorio Veneto che la mamma aveva un tempo gestito per una attività di lavanderia. Perché anche in questa nuova avventura, le radici restavano per lui sempre un elemento importante.

Nel marzo del 2023 c’era stata l’inaugurazione di “Sliced Pizza”, mentre la malattia purtroppo si insinuava, ma con la voglia di Paolo di guardare sempre al futuro e di combattere. Quel giorno, al taglio del nastro del locale, era arrivata una folla di gente, intorno a lui i suoi numerosissimi amici, tra cui il sindaco Ciarapica e il presidente della Regione Francesco Acquaroli, e i tanti sportivi che conosceva, quelli della Lube Volley e soprattutto i calciatori, un mondo che era anche la sua passione con il cuore che batteva forte per i colori rossoblù (le tinte scelte anche per connotare la pizzeria) della Civitanovese e per quelli dell’Inter.

Ieri pomeriggio, durante il derby giocato al Polisportivo contro l’Ancona, gli altoparlanti prima del fischio di inizio hanno dato la triste notizia della sua morte, riecheggiata in quello stadio che lo aveva visto tante volte spettatore e tifoso, e dagli spalti sono arrivati gli applausi del pubblico e il saluto di addio della curva rossoblù.

L’annuncio della sua scomparsa ha suscitato sgomento e pfondo dolore nelle tantissime persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

Il funerale sarà celebrato domani mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria Apparente.