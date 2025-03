Armati di pistola e a volto coperto: in due rapinano il supermercato

Civitanova, 8 marzo 2025 – Rapina a mano armata nel supermercato Conad City, due uomini con il volto coperto fanno irruzione e puntano una pistola contro un giovane dipendente. Un vero e proprio blitz, durato appena un minuto. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri, verso l’ora di chiusura. Erano circa le 19.15 quando i due sono entrati nel punto vendita di via Vasco De Gama. Hanno puntato dritto verso una delle due casse. “Erano in due con il volto coperto, non so se portassero un passamontagna o altro – ha raccontato il dipendente, poco più che ventenne –. Uno è venuto verso di me e mi ha chiesto i soldi. Non ho capito se potevano essere italiani o stranieri, da come parlavano, ma di certo volevano i soldi dell’incasso. Poi sono scappati”.

Secondo quanto è stato ricostruito, uno puntava la pistola e l’altro avrebbe arraffato i contanti. In quel momento c’erano anche alcuni clienti, gelati da quanto stava accadendo. Poi i due malviventi sono scappati a piedi in direzione della pineta che si trova proprio di fronte al Conad City. E a quel punto è stato dato l’allarme.

In via Vasco De Gama sono subito arrivati gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi. Immediatamente sono scattate le ricerche. Il supermercato è dotato di un sistema di videosorveglianza, e al vaglio della polizia ci sono ora anche i filmati delle telecamere installate nelle abitazioni che si trovano nelle vicinanze. Da chiarire se la pistola fosse vera o un’arma giocattolo senza tappo rosso. Il bottino è da quantificare.

“In un anno e mezzo abbiamo subito quattro o cinque spaccate con danni economici notevoli – ha commentato il titolare del supermercato –. Siamo scoraggiati. Assurdo pensare che un ragazzetto che fa il suo lavoro si possa trovar una pistola puntata addosso”. “Qualcosa hanno detto quando sono entrati, ma non abbiamo capito cosa – ha detto il gestore del supermercato –. In tanti anni non mi era mai capitata una situazione del genere”.