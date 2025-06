Arrestato titolare rivendita di alimentari: trovato con cocaina ed ecstasy

Civitanova, 7 giugno 2025 – Viene trovato con cocaina ed ecstasy. A finire in arresto il titolare 33enne di una rivendita di alimentari. Operazione della Polizia di Stato per il contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio maceratese.

Il personale del commissariato di Civitanova, insieme alla squadra mobile di Macerata, ha effettuato una perquisizione all’interno di una rivendita di alimentari della città costiera. Le attività, delegate dalla Procura di Macerata, hanno tratto origine dal lavoro degli agenti del commissariato, che hanno eseguito le indagini attraverso settimane di appostamenti e accertamenti tecnici.

A seguito delle verifiche, a cui ha partecipato anche una unità cinofila della Guardia di finanza, e proseguite anche nell’abitazione del titolare, sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati circa 70 grammi di cocaina, oltre ad alcune pasticche di Mdma, 3 telefoni cellulari, bilancini di precisione, materiale da confezionamento e quasi 3.000 euro in contanti in piccolo taglio. L’uomo, un cittadino italiano di origine dell’Est Europa di 33 anni, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, come disposto dall’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Montecosaro, in attesa dell’udienza di convalida.

Solo pochi giorni fa la Polizia ha arrestato una coppia di spacciatori. Un operaio campano di 49 anni residente a Fermo e la compagna 22enne. Lui in particolare era stato trovato con circa 70 chili di droga. Il personale della squadra mobile della questura di Macerata aveva proceduto all’arresto dei due per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, lui era stato trovato in trovato in possesso di circa 70 chili di hashish e, in concorso con lei, anche di circa 2 etti di cocaina, che sarebbero stati destinati all’illecita cessione a terzi. Il 49enne, con a carico numerosissimi precedenti per spaccio, era stato rintracciato con l’auto in una zona al confine fra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, in un locale adiacente a un night club. Nel seminterrato c’erano scatoloni contenenti un totale di 690 panetti di hashish insieme a materiale utilizzato per il confezionamento.