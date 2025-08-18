Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
18 ago 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Civitanova, auto contro moto, ferito un 44enne. Terzo incidente nello stesso punto

Il centauro è stato portato a Torrette. Per tre ore la strada è stata chiusa al traffico. A preoccupare è la pericolosità della strada

Civitanova, 18 agosto 2025 – Scontro tra un’auto e una moto lungo la statale Adriatica a Civitanova. All’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona è finito un civitanovese di 44 anni. L’incidente è avvenuto l’altra notte, intorno a mezzanotte e mezza, in via Cristoforo Colombo, a Fontespina, all’altezza del supermercato Eurospin. Il 14 agosto, di pomeriggio, nello stesso punto c’era stato un altro scontro violento, sempre tra un’auto e una moto. Appena una settimana prima ecco un altro incidente fotocopia, sempre nello stesso punto, anche in questo caso tra una macchina e un motociclo.

L’altra notte, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Camerino, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, una Fiat Punto, condotto da un uomo, e la moto si sono scontrate. A nulla è servita la lunga frenata da parte del 44enne in sella alla moto, che non è riuscito comunque ad evitare l’impatto con l’auto. I primi a prestare soccorso sono stati un vigile del fuoco e un volontario della Croce Rossa, fuori servizio, che passavano lungo quella strada.

Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati l’automedica del 118, una ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. È stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata sull’elisuperficie dell’ospedale di Civitanova Alta. Il 44enne è stato caricato e trasportato a Torrette per accertamenti. Era cosciente. Il tratto di statale è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore.

La dinamica dell’incidente, come si diceva, è al vaglio della polizia stradale di Camerino. Poco dopo, un altro incidente a Civitanova. Uno scooter, con in sella due 20enni civitanovesi, si è scontrato con un’auto in via Civitanova. Una delle due è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Porto Potenza e portata al pronto soccorso della città Alta.

