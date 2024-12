Auto a fuoco nella notte, indagini in corso: c’è l’ipotesi dolo

Civitanova, 16 dicembre 2024 – Brucia un’auto nella notte, intervengono i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è escluso che qualcuno abbia appiccato il fuoco dopo aver commesso qualche reato usando proprio quell’auto. Le indagini da parte dei carabinieri di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese, sono in corso per fare piena luce sull’episodio inquietante.

L’allarme è scattato poco dopo le 5 di ieri quando, dopo una segnalazione arrivata al numero delle emergenza, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono stati allertati per un’auto in fiamme. La vettura era ferma nel piazzale del parcheggio di fronte al palazzetto Eurosuole, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Stava bruciando una Audi A3, che nel giro di pochi minuti è andata completamente distrutta.

Fortunatamente la zona era completamente isolata, il parcheggio era vuoto a quell’ora e le fiamme sono rimaste circoscritte soltanto all’auto. I vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova, chiamati a chiarire le cause del rogo e a svolgere tutte le indagini per fare luce sull’episodio.

La vettura distrutta dalle fiamme è risultata essere intestata a una donna di Foggia ed era senza assicurazione, almeno secondo i primi accertamenti. Non è escluso che sia stata usata nella notte per mettere a segno qualche reato in giro nella zona. Dietro alle fiamme, infatti, c’è la mano di qualcuno: il rogo è doloso. E un’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è che chi l’ha usata abbia poi pensato di disfarsene e cancellare ogni eventuale traccia, bruciandola completamente.

Sono già al vaglio dei militari dell’Arma i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona commerciale. Infatti proprio di fronte al parcheggio dove era stata parcheggiata e data alle fiamme l’auto c’è il centro commerciale Cuore Adriatico. Quelle telecamere potrebbero avere immortalato il passaggio dell’Audi A3, e dalle immagini potrebbero venire fuori altri elementi utili a identificare i responsabili dell’incendio. Le indagini sono in corso.