“Baby gang, la politica si metta in discussione”

Civitanova, 29 marzo 2025 – “Colpevoli silenzi e chicchere sterili, il costante atteggiamento superficiale del mondo adulto non dovrebbe più sorprendermi. Eppure, ogni volta riesce a fare peggio”. Comincia così una riflessione che affida ai social Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico che ha prodotto la relazione sul fenomeno del disagio giovanile e della baby gang, letta in consiglio comunale. Impossibile non vederci un riferimento anche al dibattito politico che ne è seguito quando parla di “sottovalutazione del disagio giovanile, chiacchiericcio sterile che intasa i social o si insinua persino nei contesti pubblici più rilevanti, propaganda spicciola spinta da posizionamenti tribali e ideologici. Tutto si ripete, ossessivamente, mentre molti nostri giovani continuano a soffrire”.

E il punto per Foglia è proprio questo: “Mentre cresce il malessere dei ragazzi, tanti, troppi adulti si rifugiano in un silenzio colpevole, incapaci di guardare in faccia la realtà. Parlano, senza dire nulla. Commentano, senza capire. Giudicano, senza conoscere”. Un atto di accusa durissimo che chiama tutti a uno sforzo per confrontarsi con una materia complessa, abbandonando slogan e idee che parlano alla pancia della gente.

Amareggiato, Foglia, pure nel constatare che “le critiche più feroci si abbattono proprio su coloro che cercano di costruire spazi di crescita sani per i ragazzi. Critiche superficiali, aggressive, piene di sentenze vuote. Non importa chi sei, cosa hai fatto, quali risultati hai ottenuto. Non importa se hai speso anni a studiare il fenomeno, a costruire percorsi di sostegno e prevenzione”. “Perché - obietta - chiunque si sente autorizzato a pontificare. Non conta l’esperienza di un neuropsichiatra infantile, il lavoro di un educatore, la competenza di uno specialista o di un insegnante. Tutto si appiattisce in una babele di opinioni scomposte. Non se ne esce. Eppure non mi arrendo”. Conclude con un monito: “Non posso accettare questo pressappochismo dilagante, questa leggerezza che pesa sul destino di una generazione fragile. Perché il vero problema non è solo il disagio dei ragazzi: è il vuoto del mondo adulto, che non ascolta, che non si assume responsabilità, che si rifugia in scuse e alibi. Il disagio dei giovani non è colpa loro, ma il risultato della nostra disattenzione. E non basta indignarsi o pontificare. Serve il coraggio di mettersi in discussione, di ammettere che abbiamo sbagliato”.