Grido d’allarme dei balneari: “Le spiagge finiranno ai grandi gruppi”

Civitanova, 3 maggio 2024 – “La pronuncia del Consiglio di Stato arriva mentre stiamo preparando le spiagge per la stagione. Cosa penso? Siamo tutti sfiniti e stressati da questo balletto di sentenze, mentre il governo non decide e sarebbe ora di farlo. I balneari chiedono un decreto, perché finora l’unica certezza è la legge Draghi, la 118 del 2022, che aveva fissato le scadenze dei concessionari a fine dicembre 2023, con proroga tecnica al dicembre 2024. Ora il Consiglio di Stato dice gare subito, annulla le proroghe e obbliga i Comuni a disapplicarle. A questo punto l’unica cosa seria è scrivere una riforma e la deve fare il governo, ma prima delle Europee".

Giacomo Mantovani, presidente di Abc, associazione balneari di Civitanova, commenta la sentenza del primo maggio con cui il Consiglio di Stato, su un ricorso del 2023, dà lo stop alle proroghe, stabilisce che la risorsa delle spiagge è scarsa e chiede il via alle gare pubbliche delle concessioni di spiaggia, nel rispetto della direttiva Ue Bolkesten.

"Il nostro è un Paese – prosegue – dove su una questione che coinvolge migliaia di famiglie, che ha un impatto enorme sulla loro vita e sul loro lavoro, in un settore vitale per l’economia nazionale come il turismo, decidono i tribunali. Questo perché il legislatore non ha fatto il suo dovere, ma c’è ancora tempo". In Italia alcuni Comuni si sono in realtà portati avanti rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato "e per esempio – spiega Mantovani – c’è Jesolo che ha già proceduto con l’evidenza pubblica delle concessioni di spiaggia, ma ora sta affrontando ricorsi che, a mio parere, perderà".

A Civitanova il Comune si è adeguato a quanto deciso dal governo Meloni, che ha inserito la scadenza a fine 2024 nel decreto Milleproroghe, provvedimento in contrasto con la normativa europea ma gradito agli operatori, accompagnato da una mappatura delle spiagge per dimostrare che più della metà del litorale italiano è libero e che, dunque, non c’è una risorsa limitata tale da giustificare le gare. Ma, anche su questo il Consiglio di Stato si è espresso in maniera contraria al governo, che intanto non decide. "Nemmeno abbiamo – conclude Mantovani – un regolamento attuativo in caso di messa al bando delle concessioni e l’unica cosa che appare chiara è che un’altra estate comincia nella totale incertezza per gli operatori balneari. Che poi, è la strada giusta per preparare il terreno alla calata di grandi gruppi che si prenderanno le nostre spiagge".