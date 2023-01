Civitanova, il bar Broadway chiuso 7 giorni

L'intervento

Civitanova Marche, 11 gennaio 2023 - Sospesa per sette giorni la licenza di un bar di Civitanova, il “Broadway”. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Macerata Vincenzo Trombadore perché, in un’operazione congiunta tra Guardia di finanza e Polizia di stato per il contrasto allo spaccio, sarebbe risultato “abitualmente frequentato da pusher e consumatori di droghe”.

All’interno del locale, già nei primi mesi del 2022, erano stati effettuati interventi e controlli mirati da parte del personale del commissariato di Civitanova che portavano alla denuncia di un cliente abituale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un’altra occasione qui era stato rintracciato un pluripregiudicato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed era stato denunciato per evasione. A settembre, era scoppiata una rissa in cui erano coinvolti pregiudicati.

Lo stesso mese e a ottobre erano intervenute le Fiamme Gialle, con l’ausilio delle due unità cinofile antidroga; i militari avevano dato esecuzione a due distinte attività di polizia giudiziaria e un uomo era stato tratto in arresto essendo colto in flagranza a cedere una dose di cocaina e trovato in possesso di 9 dosi, 8,80 grammi di hashish, di oltre 50 grammi di sostanza da taglio e di 2.630 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento di spaccio.

Nella seconda occasione lo stesso era stato sorpreso con 2 “pallini” di cocaina e sostanza da taglio per oltre 50 grammi, e conseguentemente denunciato a piede libero.