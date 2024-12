“Barche affondate e danni: adesso basta”

Civitanova, 27 dicembre 2024 – Danni ai pontili e agli ormeggi, quattro barche affondate e marittimi feriti. I conti della mareggiata di Natale sono pesanti. Il porto di Civitanova ancora una volta non ha retto l’urto con la tramontana e il maestrale.

Sette associazioni del diporto (La Rosa dei Venti, Levante, La Marina, Aurora, Medusa, Lega Navale, Club Vela) tornano ad alzare la voce “perché non è stata realizzata ancora nessuna opera idonea a proteggere il porto, che subisce le conseguenze del maltempo, sempre più violento”. L’obiettivo della protesta è il governatore Acquaroli: “la Regione, indifferente, lascia cadere nel vuoto l’ennesima richiesta di confronto con i tecnici e con il presidente, che ha tenuto per sé le deleghe ai porti”. L’ultimo tentativo è stato fatto tramite il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, ma senza risultato.

“Il porto di Civitanova non è sicuro – ricordano i diportisti – ha bisogno di interventi urgentissimi per proteggere i natanti e gli ormeggi dalla forza del mare e del vento proveniente da nord e da nord-est”. La politica promette che i fondi ci sono (10 milioni) e c’è un accordo siglato a fine 2023 tra diportisti e pescatori professionisti, tutti concordi sugli obbiettivi da ottenere, eppure non si muove niente. La mareggiata di Natale ha picchiato duro soprattutto sui pontili occupati dal diporto, con la Capitaneria costretta a interdire alcune aree di terra con ordinanze di divieto di transito in auto e a piedi.

“Le sempre più frequenti e violente perturbazioni – è la preoccupazione delle associazioni – portano a un notevole aumento del livello del mare che sommerge la parte fissa dei pontili, sollecitando in modo enorme le strutture di attracco, e provocando danni agli ormeggi, alle strutture galleggianti e a quelle fisse”. La conta dei danni parla di molte imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi riportando danni anche importanti; quattro i natanti affondati e praticamente distrutti e solo il lavoro dei diportisti, difficile e pericoloso sotto le pessime condizioni meteo, ha limitato le conseguenze.

“Questa ennesima e, purtroppo, prevedibile mareggiata – è la conclusone – conferma l’urgenza della messa in sicurezza del nostro porto. Non ci resta che sollecitare i lavori affinché al più presto venga realizzata la protezione necessaria. Sono state tante le scogliere realizzate in questo ultimo anno per il litorale e non si riesce a farne una per proteggere l’intero porto!”