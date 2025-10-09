"Basta botte, aiutateci". Mamma e figlia in salvo

di Lorena CelliniMadre e figlia accolte in una struttura protetta per scappare da una situazione di pesanti maltrattamenti in famiglia. La vicenda è stata gestita tra Commissariato e Comune a fine settembre e sia la donna che la sua bambina, minorenne, risiedono a Civitanova. E’ stata la mamma a trovare il coraggio di rivolgersi alla polizia per denunciare le violenze subite, chiedendo allo Stato un collocamento protetto urgente, anche per la sua bambina, perché preoccupata per l’incolumità di entrambe.

In questi casi, aldilà del percorso giudiziario della questione a seguito delle indagini che verranno svolte dal commissariato, si muove anche l’apparato del Comune che dispone di servizi di accoglienza in convenzione con strutture di emergenza per dare un tetto a chi deve uscire da situazione di rischio e la destinazione delle persone che vengono prese in carico rimane secretata, per motivi di sicurezza, così da metterle al sicuro da visite sgradite se non da tentativi di aggressioni.

Sul caso in questione ha prodotto una relazione anche il personale dei servizi sociali di Palazzo Sforza, l’Area Minori, ed è emersa la persistenza delle condizioni di rischio per la mamma e per la figlia, e anche dell’assenza di alloggi alternativi in cui poter stare, nemmeno quindi alternative offerte da parenti o conoscenti.

Una situazione che ha reso necessario l’intervento da parte del Comune che ha predisposto l’accoglienza per quindici giorni intanto, per garantire insieme alla presa in carico anche la tutela della famigliola.

Nel bilancio comunale vengono stanziati fondi appositi per coprire i costi di mantenimento delle persone che subiscono violenza in famiglia e che vengono sottratte a quell’incubo e portate in ambienti protetti. Nel caso della madre con la sua bambina sono state affidate alla struttura per una quindicina giorni con le spese a carico del Comune.