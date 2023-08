In bici da Civitanova a Bruxelles: "Altri Comuni pronti a gemellarsi"

Civitanova, 2 agosto 2023 – “Da Civitanova a Bruxelles in bici: il ‘Bike Long Ride Marche-Europe’ si sta rivelando una grande idea e molti dei comuni interessati dalle tappe, tra cui Trento, sono intenzionati ad attivare gemellaggi e scambi cicloturistici con la nostra città".

A dirlo è il biker Mauro Fumagalli che il prossimo dieci settembre, al termine del ‘Civitanova Bike Festival 2023’ (kermesse sul cicloturismo con convegni, dibattiti e laboratori, ndr), compirà un’impresa in bicicletta da Civitanova a Bruxelles, insieme a due ‘ambasciatori’ dei pedali. La traversata, dal nome appunto ‘Bike Long Ride Marche-Europe’, si snoderà su 1.700 chilometri e quattordici tappe tra Italia, Svizzera, Francia, Germania e Belgio con l’obiettivo finale di consegnare nelle mani dell’europarlamentare Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia, eletto nella circoscrizione nord-occidentale, ndr) "un report sulle piste ciclabili in Italia, oltre che vari progetti di cicloturismo, Bike economy, Transizione ecologica e prospettiva di vita ecologica. In cambio – spiega Fumagalli – riceveremo delle linee guida sulle iniziative dell’Unione europea in materia di mobilità sostenibile, così da poter informare le amministrazioni circa i vari bandi europei collegati. Ci piace pensare ad un’Europa unita anche sulle due ruote".

La partenza sarà dal Varco sul Mare, con prima tappa a Gabicce Monte, poi Ferrara, Sorbolo (provincia di Parma), Milano, Treviglio (provincia di Bergamo), Bonferraro di Sorgà (provincia di Verona), Trento, Malles (provincia di Bolzano), Appenzell (Svizzera), Villingen (Germania), Strasburgo, Metz, Bastogne (Francia), Charleroi (Belgio) e in ultimo Bruxelles. "A sostenerci anche due sponsor da Treviglio, oltre che l’amministrazione comunale cittadina e il team Europa, con la consigliera Lavinia Bianchi che ci ha dato una grossa mano nell’organizzare i vari appuntamenti delle tappe".

Al momento non è previsto il patrocinio della Regione. "Alcune realtà come Sorbolo – aggiunge il biker –, Treviglio e addirittura Trento hanno chiesto di attivare un gemellaggio con Civitanova in ambito cicloturistico". Tutto ciò nel segno del ciclista Gino Bartali, il ‘Giusto tra le nazioni’, che in sella alla bici trasportò i documenti degli ebrei salvandoli dalle deportazioni: "Sarà la nipote, Gioia Bartali, a darci il via, consegnandoci una maglia del nonno e il suo messaggio di pace".

Francesco Rossetti