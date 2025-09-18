Biciclette elettriche truccate, scattano le maxi multe

Civitanova Marche, 18 settembre 2025 – Bici elettriche truccate, una era rimasta coinvolta in un incidente stradale: maxi sanzione per i conducenti.

Proseguono i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Civitanova, guidati dal comandante Cristian Lupidi. Nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi mirati a contrastare il disturbo acustico prodotto dai ciclomotori con scarichi non omologati e a verificare le eventuali modifiche elettroniche alle bici a pedalata assistita, gli agenti hanno effettuato numerosi accertamenti.

Sono stati sottoposti a controllo decine di ciclomotori, risultati tutti in regola, segno di una crescente consapevolezza tra i conducenti. Diversa la situazione per due biciclette elettriche, fermate in circostanze distinte: uno dei veicoli era coinvolto in un controllo su strada, l’altro in un incidente.

Entrambi, condotti rispettivamente da un filippino e da un pakistano, sono risultati modificati e capaci di sviluppare velocità superiori ai 25 chilometri orari consentiti, senza alcun ausilio muscolaren da parte dei ciclisti. Tale condizione ha comportato l’assimilazione dei mezzi a veri e propri motorini, con conseguente obbligo di patente, assicurazione e immatricolazione di cui erano sprovvisti.

Per i conducenti, oltre al fermo amministrativo e al sequestro finalizzato alla confisca, sono scattate sanzioni per 6.500 euro complessivi ciascuno. L’attenzione al rispetto delle regole sarà ulteriormente rafforzata nella prima decade di ottobre, quando Civitanova ospiterà un servizio altamente impattante insieme con l’officina mobile della Motorizzazione Civile di Bari.

L’iniziativa prevede controlli massivi su ciclomotori, motocicli, quadricicli leggeri e biciclette a pedalata assistita, con l’obiettivo di garantire una verifica approfondita e trasparente sul rispetto delle normative. Il comandante Lupidi sottolinea come la finalità di questi interventi non sia esclusivamente repressiva, ma volta a promuovere una cultura della legalità e a garantire la sicurezza collettiva: “La nostra attività – ha detto – è sempre indirizzata alla tutela della comunità. Interveniamo non solo per sanzionare, ma soprattutto per prevenire e sensibilizzare: chi circola senza i titoli abilitativi o con mezzi non conformi non mette a rischio solo se stesso, ma anche gli altri utenti della strada. La polizia locale continuerà a lavorare con impegno e determinazione, perché il rispetto delle regole è la condizione indispensabile per la sicurezza e la convivenza civile”.