Bimba rischia di annegare a Civitanova Marche: salvata da passanti e bagnino

Civitanova Marche, 25 giugno 2023 - Una bambina di cinque anni ha rischiato di annegare in mare a Civitanova. Ma l'intervento di due bagnanti prima e di un bagnino in seconda battuta hanno evitato il peggio.

Il fatto è accaduto attorno alle 10.30 di oggi in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti Croce del Sud e Lido Cristallo. La piccola era con la zia che, per un momento, l'ha persa di vista.

La bimba era in acqua, in difficoltà in balìa delle onde. Due bagnanti, un uomo e una donna, sono riusciti a portarla fuori dall'acqua. Poi la piccola è stata soccorsa dal bagnino Leonardo Crupi, civitanovese, che l'ha messa in posizione laterale per poi misurarle i parametri vitali. Per fortuna per la bambina se l'è cavata solo con un grande spavento. Ma per precauzione, visto lo stato di choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Civitanova.