Blitz del Nas in un ristorante del lungomare: sequestrati 17 chili di pesce surgelato

Civitanova, 26 agosto 2025 – Blitz dei carabinieri del Nas in un ristorante a due passi dal lungomare sud, sequestrati circa 17 chili di pesce: erano privi di etichettatura e tracciabilità. Multato il titolare del locale.

L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni e sanità di Ancona che, in questa ultima settimana, in tutta la regione hanno eseguito controlli mirati nei ristoranti e negli esercizi pubblici. Le ispezioni hanno portato a numerosi sequestri di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

A Civitanova in particolare, nel corso di un controllo in un ristorante in zona porto, i carabinieri hanno ispezionato frigoriferi e surgelatori. Al termine degli accertamenti, sono stati sequestrati 17 chili di prodotti ittici come crostacei, pesce azzurro, ostriche e molluschi bivalvi, che sono risultati privi di etichettatura e tracciabilità. Inoltre, sono state rilevate alcune non conformità minori nei locali e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Al titolare del ristorante, dunque, sono state comminate sanzioni complessiva per 3.500 euro.

I servizi eseguiti nei giorni scorsi dai militari, diretti dal capitano Alfredo Russo – rientrano nell’ambito delle operazioni chiamate “Estate tranquilla” e “Giubileo 2025”, disposte dal Comando carabinieri tutela per la salute di Roma, finalizzati al monitoraggio della produzione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Le ispezioni hanno interessato anche la vicina Porto Sant’Elpidio dove, in un ristorante di Porto Sant’Elpidio, sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie. Nel magazzino e nella cucina del ristorante infatti è stata accertata la presenza di numerosi scarafaggi vivi e morti. La gravità della situazione ha fatto richiedere l’immediato intervento del personale dell’Ast di Fermo che ha disposto, seduta stante, la sospensione dell’attività fino a quando non saranno ripristinate le minime condizioni igieniche. Inoltre, al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di mille euro.

I controlli sono stati eseguiti anche in alcuni locali dell’anconetano, in particolare a Numana, Senigallia e Trecastelli. Nella cucina di un agriturismo di Trecastelli, in particolare, sono stati trovati escrementi di topi.