“Botte dai carabinieri durante un controllo”

Civitanova Marche (Macerata), 5 febbraio 2025 – Dopo un episodio movimentato avvenuto nella notte, a Civitanova, due carabinieri si ritrovano accusati di calunnia, lesioni e violenza privata. Un ragazzo avrebbe avuto una prognosi di 15 giorni, per le lesioni riportate dopo un controllo. La procura ha aperto un fascicolo, ma per ora i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.

A quanto sembra, i fatti sarebbero avvenuti qualche sera fa. Una pattuglia dei carabinieri stava facendo dei controlli sulla strada, in particolare contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. I militari avrebbero così fermato un ventenne civitanovese, e lo avrebbero sottoposto all’esame dell’etilometro. Qui però la situazione avrebbe preso una piega imprevista e più violenta. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe protestato contro quell’accertamento e ne sarebbe nato un parapiglia. I militari avrebbero anche filmato con il cellulare quanto stava accadendo in strada. La situazione però sarebbe ulteriormente precipitata, e la pattuglia avrebbe reagito con violenza alle proteste del ventenne.

Tornato a casa il ragazzo sarebbe stato accompagnato dai genitori al Pronto soccorso, dove avrebbe avuto una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate nella notte. Così la famiglia ha deciso di denunciare quanto accaduto, chiedendo di accertare lo svolgimento dei fatti. In particolare, nella denuncia il ragazzo ha menzionato il fatto che l’accaduto era stato filmato dal cellulare dei militari.

Ricevuta la segnalazione, la procura ha subito aperto un fascicolo ipotizzando, alla luce della versione del civitanovese, i reati di calunnia, lesioni e violenza privata. È stato anche disposto il sequestro del cellulare dei militari, per verificare se ci siano o meno filmati utili a chiarire l’episodio. Delle indagini si occupano ora il procuratore Giovanni Narbone e il sostituto procuratore Enrico Riccioni. A quanto sembra, la zona di Civitanova dove sarebbe avvenuto il controllo, poi degenerato, non sarebbe coperta dalle telecamere, cosa che renderà meno semplice accertare i fatti.

Anche l’Arma, come da prassi in questi casi, ha avviato un suo accertamento interno per chiarire come siano andate le cose. La vicenda infatti deve ancora essere ricostruita con precisione, per valutare se ci siano stati comportamenti inadeguati ed eccessivi da parte dei due militari, oppure se le cose siano andate in maniera diversa da quanto descritto nella denuncia.