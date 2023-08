Botte alla fidanzata a Civitanova: 21enne ai domiciliari

Civitanova, 9 agosto 2023 – Botte e minacce alla fidanzata, nonostante lei lo avesse già denunciato e il tribunale gli avesse vietato di avvicinarsi alla ragazza. Per questo ora un 21enne è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, con le accuse di stalking, lesioni aggravate e minacce. A occuparsi della vicenda sono stati gli agenti del commissariato di Civitanova. La ragazza, che vive in un’altra provincia, aveva segnalato alla polizia i comportamenti pericolosi del giovane. Dopo una veloce istruttoria del commissariato, a giugno il questore aveva emesso per lui il divieto di avvicinamento alla fidanzata.

Ma incurante di questo, il ragazzo avrebbe continuato a mettere in atto comportamenti aggressivi nei confronti della giovane, con gravi molestie ed episodi di violenza fisica che avevano causato in lei stati di ansia e un timore fondato per la propria incolumità.

Oltre a questo, il 21enne ha avuto anche delle segnalazioni come assuntore di sostanze stupefacenti. In questo quadro dunque, su richiesta della procura di Macerata, il tribunale ha ritenuto necessaria una misura cautelare più restrittiva: gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, per tenerlo sotto controllo ed evitare che possa tornare da lei. Gli agenti del commissariato dunque hanno notificato al ragazzo il provvedimento preso nei suoi confronti, che per qualche tempo gli impedirà di uscire da casa e avere contatti con persone che non siano i familiari conviventi. Sempre in tema sicurezza, nel pieno della stagione turistica la questura ha intensificato i controlli, anche a seguito delle valutazioni fatte nei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Nel corso dei servizi, che saranno ripetuti nei prossimi giorni, sono state sottoposte a controllo 222 autovetture e 430 persone.