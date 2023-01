Civitanova, Carassai sulle buche: "È colpa del maltempo"

Varie buche in città (foto De Marco)

Civitanova, 31 gennaio 2023 – Strade gruviera, tante le lamentele dei cittadini e l’assessore ai Lavori pubblici, Ermanno Carassai, interviene e annuncia rattoppi e nuovi asfalti: "Le recenti avversità atmosferiche hanno determinato un repentino peggioramento dei manti stradali con la conseguente formazione di buche e di stacchi del conglomerato bituminoso. Situazione che si è evidenziata nei tratti che sono stati oggetto di recenti interventi da parte di diversi operatori.

L’amministrazione è consapevole della situazione della viabilità e stiamo facendo tutto il possibile in base alle disponibilità del bilancio".

I progetti approvati dalla giunta e appaltati, che Carassai promette di avviare a febbraio, vedono in lista "via Bragadin con il rifacimento di marciapiedi e pavimentazione stradale per un importo di 150.000 euro realizzati dalla ditta Crescimbeni.

In via Piane Chienti previsti lavori per 60.000 euro ad opera dell’impresa Cerquetti. Sulla strada del Vallato è in programma la depolverizzazione dell’attuale pavimentazione in ghiaia, costo 80.000 euro".

C’è poi via Verga dove sono in previsione "lavori di asfaltatura di un primo tratto per un importo di 160.000 euro affidati all’impresa Cori. Per la restante parte è stato approvato l’elaborato progettuale per un importo di 195.000 euro" fa sapere Carassai che poi annuncia anche "la pavimentazione di piazza Conchiglia per 170.000 euro, lavori in via Montello e via Capuano per 60.000 euro, e in via Romagna per 115.000 euro".

"Infine – conclude – in via Ugo Bassi previsto il rifacimento di marciapiedi e del manto stradale per 130.000 euro e in via Giusti per 150.000 euro. Ulteriori interventi sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo di circa 2.500.000 euro".