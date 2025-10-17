Guai per ‘Cala Maretto’, sequestro beni per oltre 850mila euro e 4 denunciati

Civitanova, 17 ottobre 2025 – Il noto stabilimento balneare “Cala Maretto”, sul lungomare sud di Civitanova, è finito sotto sequestro insieme a quote societarie e conti correnti. In seguito a un’indagine per malversazione, autoriciclaggio e reati fiscali, sono state denunciate quattro persone ed è scattato appunto il sequestro preventivo di beni per oltre 850mila euro.

È l’esito di un’operazione coordinata dalla Procura di Macerata. L’attività dei finanzieri è stata mirata inizialmente alla verifica dei requisiti previsti per la richiesta dell’agevolazione finanziaria attraverso gli aiuti di Stato, nonché alle connesse modalità d’impiego da parte di una società operante nel settore dell’abbigliamento.

Gli approfondimenti, eseguiti attraverso l’analisi incrociata di dati bancari, documentazione contabile e flussi finanziari, hanno consentito di seguire i movimenti di denaro e di risalire ai reali beneficiari delle operazioni. Tali informazioni hanno consentito di delineare l'esistenza di un sistema criminale finalizzato all’ottenimento di un fondo garantito dallo Stato, per un importo di circa 500.000 euro, investito fraudolentemente per l’acquisto di un noto stabilimento balneare/ristorante e, pertanto, distratto dal suo legittimo scopo, ovvero per l’acquisto di beni e macchinari atti a valorizzare l’apparato aziendale.

Le indagini avrebbero inoltre dimostrato come uno degli indagati, in veste di rappresentante legale pro tempore di due imprese, si sarebbe avvalso delle due imprese al fine di emettere e utilizzare fatture relative a operazioni inesistenti concernenti la vendita, mai realmente avvenuta, di tessuti e materie prime, allo scopo di evadere le imposte nonché per giustificare le movimentazioni finanziarie tra queste.

In particolare, dall’esame degli apparati telefonici e della documentazione cartacea sottoposti a sequestro è stato possibile acquisire varie fonti di prova concernenti il diretto coinvolgimento nel sodalizio del commercialista di entrambe le società coinvolte, grazie alle competenze tecniche fornite in materia fiscale allo scopo di agevolare il riciclaggio dei proventi illeciti. Intanto la gestione del locale è stata affidata a un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale di Macerata per assicurare la gestione e la conservazione dei beni sequestrati.

Al termine delle indagini sono state denunciate, a vario titolo, complessivamente quattro persone per svariati reati connessi all’emissione e utilizzo di false fatture, malversazione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Al termine dell’indagine si è proceduto alla segnalazione, alla Procura regionale Marche della Corte dei Conti, di un soggetto responsabile del danno erariale cagionato pari a circa 400.000 euro.