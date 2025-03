Cane antidroga fiuta 190 chili di marijuana

Civitanova, 10 marzo 2025 - Maxi operazione della Guardia di finanza: grazie anche al fiuto di Edir, sono stati sequestrati circa 190 chilogrammi di marijuana, nascosti in diversi colli. Si trovavano nell’hub di una società di spedizione. Denunciato a piede libero il destinatario.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Civitanova, con l’ausilio dell’unità cinofila, continuano a monitorare i magazzini dei corrieri espressi nella provincia maceratese. Effettuano inoltre i controlli esterni dei colli presenti al fine di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti. Le verifiche negli ultimi tempi sono state rafforzate a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica.

Risultati del controllo e sequestro a Civitanova

Nel corso di uno di questi controlli, le insistenti segnalazioni del cane antidroga Edir hanno permesso di individuare diversi colli giacenti, in attesa di essere consegnati al destinatario. Pertanto, i finanzieri sul posto, ritenendo che gli stessi potessero contenere sostanze stupefacenti e in assenza di idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo drogante, previa autorizzazione del pubblico ministero di turno della di Macerata, li hanno aperti e ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, circa 190 chilogrammi di marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli, individuato, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.

Impegni e prevenzione della Guardia di finanza

L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la Guardia di finanza “assicura un incessante e costante impegno volto alla tutela della salute pubblica oltre che alla salvaguardia della vita umana”. Continua quindi il giro di vite da parte delle Fiamme Gialle, in un’ottica di prevenzione e repressione, per contrastare in particolare l’uso di sostanze tra giovani e giovanissimi.