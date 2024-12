Caos e feriti alla discoteca Donoma: spray al peperoncino e pestaggi

Civitanova, 30 dicembre 2024 – Spruzza spray al peperoncino al Donoma e viene fermato dai carabinieri un giovane di origini maghrebine. Poco dopo un albanese dà in escandescenze fuori dal locale, scatta una rissa e interviene la sicurezza. Infine, un 14enne aggredito con lo spray al peperoncino è stato soccorso lungo la via dietro al locale. È il bilancio della nottata dell’altro ieri, decisamente movimentata dentro e fuori il locale, riaperto dopo i 5 giorni di stop imposti dalla questura.

Tutto è cominciato quando un ragazzo ha iniziato a spruzzare spray al peperoncino nella discoteca ed è subito stato bloccato dal personale della sicurezza del Donoma. Per fortuna, l’intervento tempestivo della security ha evitato una evacuazione di massa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e portato via il giovane. Lo spray è stato sequestrato e ora la posizione del giovane è al vaglio dei militari.

Intorno alle 5 caos e urla fuori dal locale, quando un albanese ha cominciato a dare in escandescenze e sembrava impossibile calmarlo. Sono intervenuti anche in questo caso gli uomini della sicurezza del locale, una quindicina in tutto. Ma il parapiglia era già cominciato: sono volati calci e pugni e alcune auto sono state danneggiate. In un attimo la situazione è degenerata. Tre gli albanesi, sui 25 anni, che sono dovuti ricorrere alle cure della Croce Rossa di Porto Potenza Picena. Due uomini sono stati caricati in ambulanza e portati al pronto soccorso di Civitanova con ferite e lesioni al volto: avevano il viso sanguinante e due anche il naso rotto. Altri, invece, sono andati in maniera autonoma a farsi medicare nella struttura ospedaliera. Anche in quel caso sono intervenuti i carabinieri.

Un 14enne infine è stato soccorso dalla Croce Verde in vicolo Barboni, dietro al Donoma. Secondo quanto emerso, sarebbe stato aggredito da alcune persone, che gli hanno spruzzato in faccia spray al peperoncino. Il ragazzino era intervenuto per difendere una ragazza che all’arrivo dei soccorritori era con lui. Per fortuna, nulla di grave. Sono stati momenti di tensione e di caos fuori dal locale. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, per identificare i responsabile dei vari episodi.