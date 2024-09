Catenina strappata a Civitanova, scoppia la rissa: ventenne accoltellato a una gamba

Civitanova Marche, 5 settembre 2024 – Strappa dal collo di un ventenne una catenina d’oro, gli amici lo difendono e scoppia il caos fuori da un locale sul lungomare sud di Civitanova, con due gruppi di ragazzi che si prendono a botte. Poi la rissa degenera e il ventenne viene accoltellato a una gamba, finendo all’ospedale. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, è avvenuto l’altra notte, davanti allo Shada, sul lungomare Piermanni.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30. Secondo quanto è stato ricostruito, il ventenne, di Ancona, era arrivato in città con alcuni amici e stava tornando verso casa, quando è stato raggiunto in strada, nei pressi dell’incrocio tra il lungomare e via Mazzini, da un giovane extracomunitario.

Quest’ultimo gli avrebbe strappato dal collo una collana d’oro, provando poi a scappare. Ne è nata un colluttazione violenta, e senza esclusioni di colpi, tra il gruppo degli anconetani e quello degli extracomunitari. Urla, botte e minacce, fino a quando il ventenne è stato accoltellato (ma non è escluso che l’arma possa essere stata un collo di bottiglia rotto, questo uno degli aspetti ancora da chiarire) a una coscia. Il ragazzo è stato soccorso e medicato da un giovane civitanovese che era lì in quel momento e nel frattempo, sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della Croce Verde.

Il giovane rapinato della collana è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Aveva un taglio profondo, di alcuni centimetri, alla coscia sinistra e aveva perso parecchio sangue. Non sarebbe, comunque, grave. Ferito con un brutto colpo in pieno volto anche un suo amico, che però ha rifiutato il trasporto all’ospedale e si è fatto medicare sul posto. Insieme ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia, che hanno calmato la situazione, divenuta incandescente. Le due "fazioni" continuavano, infatti, a minacciarsi. Il ragazzo che ha ferito alla gamba il giovane anconetano è scappato, mentre un suo amico è stato fermato e sentito dagli agenti.