A cena senza pagare, c’è la targa dell’auto degli scrocconi: tra i 5 anche due bambini

Civitanova, 15 settembre 2023 – La polizia è sulle tracce degli scrocconi che lunedì sera hanno cenato all’Osteria della Mal’Ora e se ne sono andati senza pagare un conto da 275,50 euro. "Sto andando in commissariato per avere informazioni. Credo che si possa risalire alla loro identità e me lo auguro, perché è davvero insopportabile un episodio come questo e non tanto per l’incasso mancato, ma penso soprattutto al fatto che c’erano anche due bambini. Ma che esempio viene dato?". Così commenta Claudia Canestrari, titolare del locale di via Trieste, dove lunedì sera si è verificato l’episodio ripreso dalle telecamere.

Il gruppetto, cinque persone, arriva intorno alle venti e sceglie un tavolo all’esterno, quello più vicino alla strada. "Hanno ordinato – racconta – carni pregiate, come la bistecca tomahawn e filetti irlandesi, un bottiglia di buon vino, cola cola e aranciate, dolce e amari. Poi, approfittando del fatto che il ristorante era pieno e il personale impegnato in sala, se la sono svignata".

Erano due donne, un uomo e due minori "con accento laziale e da quanto ho capito – riferisce Canestrari – sarebbero in vacanza in zona, in una località vicina a Civitanova. Il primo ad allontanarsi è stato l’uomo, che ha portato con sé anche la bambina e il ragazzo. E’ andato a prendere la macchina parcheggiata poco più avanti, ha fatto retromarcia fino ad arrivare a ridosso del tavolo e a quel punto si sono infilate di corsa in macchina le due donne".

Una scena immortalata dalla telecamere della video sorveglianza del locale che sono riuscite a riprendere anche la targa del veicolo e questo, insieme a informazioni fornite da chi ha assistito all’accaduto, fanno sperare che la polizia abbia elementi per dare un nome ai furfanti.

"Con questa sono tre le volte che mi capita un episodio del genere, due lo scorso anno – conclude la ristoratrice –. E se adesso ho voluto denunciare è perché non è giusto che questa gente resti impunita, motivo per cui ho pubblicato le immagini della fuga sui social, anche per avvertire i colleghi. Spero vengano e se riuscirò a recuperare la somma cena pagata per tutti i miei dipendenti".