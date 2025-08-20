Cenano ma non pagano il conto, ristoratrice le rintraccia e bussa alla porta

Civitanova, 21 agosto 2025 – Due turiste francesi mangiano pizza e bevono spritz. Ma al momento di pagare si allontanano dal locale, senza passare per la cassa. Il giorno dopo la proprietaria della pizzeria “Ai due re”, dove era avvenuto l’episodio, le raggiunge, chiedendo spiegazioni e se ci fossero stati problemi con il conto, mostrando loro il filmato della videosorveglianza che le immortalava, e le due, senza dire una parola, pagano quanto dovuto. È successo l’altra sera nella pizzeria del lungomare Piermanni.

“Sono arrivate due ragazze, turiste francesi, senza prenotazione – racconta la titolare, Michela Malatini –. Hanno mangiato due pizze e bevuto quattro o sei spritz. Poi, al momento di pagare il conto di 44 euro si sono allontanate piano piano, passando dall’uscita principale. Grazie al passaparola con colleghi e operatori della categoria, con i quali c’è grande collaborazione, ho saputo che alloggiavano in una struttura ricettiva a Fontespina”.

Così ieri mattina la ristoratrice ha bussato alla porta della loro camera. “Stavano dormendo – prosegue –. Ho chiesto loro spiegazioni e ho fatto vedere il video e le due, che sono sempre rimaste in silenzio, alla fine hanno saldato il conto. Nei giorni scorsi è arrivata una coppia di turisti che l’anno scorso aveva fatto la stessa cosa. Questa volta lui si è alzato dal tavolo e si è allontanato verso la spiaggia, mentre era al telefono con la compagna. Pensava probabilmente di fare la stessa cosa, ma è stato raggiunto da un dipendente e, alla fine, ha pagato quanto dovuto” conclude Michela Malatini.