Dove e quando il funerale di Cesare Paciotti, l’artigiano che fece della scarpa un oggetto di culto

Civitanova, 13 ottobre 2025 - Civitanova dirà addio a Cesare Paciotti domani (foto), 14 ottobre, mattina alle 10, nella chiesa di San Pietro, affacciata sulla piazza centrale della città. Il mondo della moda piange uno degli stilisti più rappresentativi, morto ieri sera, intorno alle 19, stroncato da un malore mentre si trovava nella sua villa di contrada Cavallino nella città alta. A trovarlo, riverso sul pavimento della camera da letto, è stata una donna del personale di servizio, che ha dato l’allarme ma quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più niente da fare. Aveva 67 anni ed è stato e resta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo.

Un pugnale come brand

Il suo brand, quell’inconfondibile pugnale, ha vestito i nomi più importanti del cinema internazionale e della moda, le donne più belle del mondo hanno indossato le sue iconiche scarpe col tacco a stiletto. Ha segnato un’epoca ed è stato il rappresentante di quel talento marchigiano che dalla fabbrica artigianale ha saputo conquistare il successo globale.

Paciotti è stato un simbolo di quella epopea imprenditoriale. Fin dagli anni ‘80 con la sorella Paola, amministratrice dell’azienda, prendono le redini della fabbrica che era stata fondata dai genitori, Giuseppe e Cecilia, all’inizio degli anni ‘50.

Simbolo di stile e shopping di lusso

Esplode il brand Paciotti che diventa simbolo dello shopping di lusso, di stile, di creatività ed eleganza. Poi, sono anche arrivati gli anni difficili. Legati alle contrazioni del mercato. Nel 2013 la domanda di concordato preventivo al tribunale di Macerata, una crisi da cui l’azienda è uscita con una ristrutturazione del debito grazie un accordo stipulato con i creditori e grazie alla fiducia accordata dalle banche. Dopo gli anni difficili la riorganizzazione, la guida dell’azienda affidata a Marco Calcinaro, figlio di Paola, Ceo della Paciotti, con i progetti di rilancio della società potendo contare su quarant’anni di storia, di talento e sulla qualità. Il fatturato è tornato a crescere e il nome di Paciotti a rappresentare sempre il mondo del glamour.

L’addio nella sua amata Civitanova

Cesare Paciotti lascia tre figli, Ludovica, Giuseppe Nicola e Diamante. Domani, l’addio della sua città, dove ha sempre vissuto, poi la tumulazione nel cimitero di Montecosaro, sulle colline che guardano Civitanova.