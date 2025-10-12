Cesare Paciotti morto, il sindaco di Civitanova: ”Una grandissima perdita”

Civitanova, 12 ottobre 2025 – “È un grosso dispiacere. A nome mio e di tutta la città porgo le condoglianze ai familiari”, ha detto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, in tarda serata dopo aver appreso la notizia della morte improvvisa di Cesare Paciotti.

“Perdiamo – ha aggiunto il primo cittadino – un grande imprenditore, per anni e anni uno dei più importanti e apprezzati rappresentanti del made in Italy e della moda italiana nel mondo. Era un civitanovese doc, un grande personaggio e un grande imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità”.

Paciotti con la sua creatività è stato ambasciatore delle Marche e delle calzature nel mondo. In un’intervista rilasciata al Carlino aveva raccontato proprio di trarre ispirazione dalla sua terra per realizzare le collezioni che conquistano il mondo della moda. Raccontava di aver lasciato più volte le Marche di essere poi sempre tornato spiegando che la bellezza della nostra regione non sta “nell’ancorarsi alle tradizioni ma nel saperle sfruttare come trampolino di lancio da cui spiccare il volo, per poi tornare nel nido, dopo aver volato in giro per il mondo”. E fin dagli anni del Dams a Bologna, infatti, Paciotti aveva viaggiato tantissimo all’estero.