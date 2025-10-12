Chi era Cesare Paciotti e a cosa deve la sua fortuna

Civitanova, 12 ottobre 2025 – È morto Cesare Paciotti e con lui se ne va un simbolo del Made in Italy, del successo del glamour nel mondo. Ieri, intorno alle 19.30, l’imprenditore di Civitanova ha accusato un malore fatale nella sua villa di contrada Cavallino. All’arrivo del 118 il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarlo, era già deceduto. Aveva 67 anni e aveva legato la sua vita, il suo nome, allo stile, portando il suo brand in tutto il mondo. Quello di una azienda fondata nel 1948 quando i genitori, Giuseppe e Cecilia Paciotti, hanno avviato l’attività artigianale, producendo una linea classica di scarpe realizzate interamente a mano.

Poi, con gli anni, la ricerca del dettaglio e della manifattura di qualità, con abilità e materiali ricercati. Una capacità e una passione trasmesse poi ai figli: Paola, amministratrice, e Cesare, stilista. Ed esplode il brand Paciotti, una scarpa dedicata all’uomo (la sua prima collezione), ma che poi si rivolge al settore femminile fin dal 1990 e i suoi modelli calzeranno le più belle donne del mondo, tra queste Beyoncè, Natalie Morales, Eva Longoria, Paris Hilton, Kim Kardashian, Bar Refaeli, Anne Hathaway, Taylor Swift, Sienna Miller, Miranda Kerr.

Un talento per il bello poi riversato anche nel mondo degli accessori, delle borse, dei gioielli. Paciotti ha sempre fatto rima con lo shopping di lusso, un nome che ha rivaleggiato con i brand più portante e che nel mondo e nelle principali capitali della moda aveva aperto i suoi negozi. L’azienda ha attraversato anche momenti difficili, ma l’azienda ha saputo ripartire o oggi Paciotti resta un simbolo di quella imprenditoria che ha portato la tradizione calzaturiera delle Marche, e della sua Civitanova, sulla ribalta internazionale, senza mai dimenticare le origini.

A Civitanova, dove era nato il primo gennaio del 1958, Cesare ha sempre vissuto, qui è sempre tornato, continuando a coltivare e frequentare le amicizie di una vita. Vita che che ha girato attorno al mondo delle scarpe, di cui è stato un fantastico interprete. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente ieri, raggiungendo tutti gli ambienti in cui era conosciuto, tutti gli amici e le tante persone che gli hanno voluto bene.