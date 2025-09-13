Chi ha fatto la piramide di lettini? Il bagnino Mario traccia l’identikit: “Un indizio, il cuoricino”

Civitanova, 13 settembre 2025 – “Prima la bella piramide così alta, poi il bigliettino di ringraziamento perché ho apprezzato la loro realizzazione sul tratto di spiaggia della mia concessione: sono anonimi, ma si intuisce chiaramente che si tratta di ragazzi bravi e pieni di inventiva”. Mario Montecchiari, titolare dello chalet ‘La Sirenetta’ sul lungomare nord di Civitanova, è felice che la sorpresa che qualche mattina fa gli hanno fatto questi artisti di spiaggia, una costruzione di 56 lettini più uno sdraio messo sulla sommità a mo’ di punta, sia piaciuta a tanti e abbia avuto gli apprezzamenti del mondo social.

“Anche il biglietto che ho trovato all’ingresso, questa mattina quando ho aperto lo stabilimento è la dimostrazione dell’animo buono di questi anonimi” aggiunge il noto operatore balneare, anche lui curioso di conoscere l’identità degli autori. Le dimensioni della piramide e la grafia del bigliettino possono valere come indizio: “Minimo devono essere stati in 7 o 8, perché la larga base delle prime file richiede la presenza almeno di due persone per lato a tenere fissa la struttura, fatta davvero a regola d’arte - ipotizza Montecchiari -. Poi altri, agili e sicuramente snelli, si sono dovuti arrampicare per fissare le altre file ed evitare, scendendo, di far franare tutto. Proprio per questo, più che adulti potrebbero essere stati ragazzi tra i 18 e i 20 anni a mettere in atto la sorpresa”.

Dieci piani di lettini con una sdraio in cima: l'opera di alcuni artisti anonimi sulla spiaggia di Civitanova

C’è poi il fattore tempo a far supporre che il gruppetto sia stato numeroso: “Insieme al mio bagnino ho impiegato quasi due ore per lo smontaggio, sicuramente più facile rispetto alla costruzione, che pertanto ha richiesto molto tempo e quindi quella notte devono essere stati davvero in tanti a impegnarsi”.

E tra loro non é da escludere la presenza femminile: “La scrittura del bigliettino è quel cuoricino impresso tra le righe - conclude il titolare de ‘La Sirenetta’ - sono segni di una gentilezza tipicamente femminile, ma ripeto quanto già detto: sicuramente sono bravi e fantasiosi ragazzi che, dopo aver realizzato la piramide l’anno scorso in un altro stabilimento, si sono voluti ripetere, dimostrando che la maggior parte dei giovani è sana e anche fantasiosa e originale”.