Civitanova batte la Cenerentola

FEBA 59 VIGARANO 57

FEBA: Panufnik, Severini, Perini 11, Mini 3, Binci 10, Pepe 2, Bocola 11, Jaworska 14, Ortolani 8, Pelliccetti. Ne Sciarretta. VIGARANO: Iannello, Nikolova 13, Resemini 2, Reani 6, Tintori 3, Zietara 19, Valensin 2, Zangara 3, Armillotta 7, Nicora 2. Ne. Patriarca, Visone.

Arbitri: Guarino di Campobasso, Valletta di Montesilvano. Parziali: 18-14, 32-30, 43-40, 59-57

Il successo che serviva perché ottenuto contro il fanalino di coda Vigarano, è ultima nell’A2 di basket femminile assieme ad Ancona, e per il morale della formazione civitanovese che vince per la prima volta sul suo campo. La squadra di casa parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio (18-14) quando c’è il ritorno delle avversarie che hanno in Zietara e in Nikolova due giocatrici abili a canestro avendo firmato rispettivamente 19 e 13 punti. La partita si mantiene sul filo dell’equilibrio, nessuna delle due riesce a prevalere nettamente sull’altra e anche per questa ragione il match si mantiene interessante. Tutto si decide nell’ultimo quarto quando c’è la zampata vincente della Bagalier Feba Civitanova. Da segnalare, tra le locali, Jaworska, autrice di 14 punti, Perini e Bocola che hanno realizzato 11 punti.