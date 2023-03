Civitanova, beccati a spacciare cocaina: scatta l’espulsione

Guardia di Finanza a Civitanova

Civitanova, 20 marzo 2023 – Eroina, cocaina e hashish in un bar, denunciati due tunisini e altri due segnalati per uso di stupefacenti. Tre di loro sono stati poi espulsi dal territorio nazionale perché non in regola con il permesso di soggiorno.

A gestire l’operazione ci ha pensato la Compagnia di Civitanova della Guardia di Finanza. Con l’unità cinofila hanno beccato, in un bar cittadino, il momento dello spaccio di un involucro, tra due soggetti: si trattava di 0,5 grammi di cocaina. Dagli ulteriori approfondimenti esperiti nella flagranza di reato, nonché attraverso l’ausilio delle banche dati in uso al corpo, i Finanzieri hanno altresì potuto rilevare come sia il cedente che il cessionario, entrambi di nazionalità tunisina, fossero destinatari del decreto di espulsione a firma del Prefetto di Macerata. Pertanto i due sono stati condotti, previa emissione di apposito provvedimento di trattenimento da parte del Questore di Macerata, al Centro di Permanenza Temporanea di Potenza, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione.

All’interno dello stesso bar, altri due uomini, anch’essi di nazionalità tunisina, sono stati beccati. Uno di loro ha provato a nascondere in bocca 17 dosi di eroina, per un totale di 6,5 grammi. In tasca aveva anche 1,35 grammi di hashish. L’altro soggetto, invece, oltre ad avere 0,60 grammi di hashish, non è risultato in regola con il permesso di soggiorno. Pertanto, a suo carico, sono stati emessi il decreto di espulsione dal territorio nazionale e l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e due dei quattro fermati sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica, rispettivamente per spaccio e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.