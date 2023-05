Da Civitanova a Bruxelles in bici: l’idea sostenibile di Fumagalli

Civitanova, 11 maggio 2023 – Dal Varco sul Mare al Parlamento europeo in sella a una bici. Martedì la festa dell’Europa, oggi la notizia del viaggio che il biker Mauro Fumagalli, titolare del marchio legato al cicloturismo ‘Marche Bike Life’, compirà il prossimo 10 settembre, insieme ad altri due ‘ambasciatori’ dei pedali. L’impresa, dal nome ‘Bike long ride Marche-Europe’ sarà un tutt’uno con il ‘Civitanova Bike Festival’, che si terrà il giorno precedente nel medesimo luogo, con convegni e attrattive varie: "Da Civitanova a Bruxelles, passando per Pesaro, Bologna, Milano, Trento e Strasburgo in un tracciato di 2.200 chilometri – spiega Fumagalli –. Una volta giunti a destinazione saremo ospiti della commissione mobilità sostenibile e ciclabile per consegnare un report sullo stato dell’arte delle piste nel nostro paese, ma anche i progetti in corso e tanto altro. All’appuntamento sarà presente anche un rappresentante del nostro Comune, ente che patrocinerà l’iniziativa".

Proprio il Parlamento europeo, alcuni mesi fa, ha approvato una risoluzione che impegna la Commissione europea a raddoppiare il numero di piste ciclabili in Europa entro in 2030, ma più in generale a incrementare tutto ciò che è legato ai pedali: tra gli obiettivi del piano, c’é anche il rafforzamento dell’industria ciclistica, per arrivare a due milioni di lavoratori del settore in tutta Europa, entro il 2030. E’ in questo contesto che gli stessi parlamentari hanno chiesto che il 2024 venga proclamato come l’anno europeo della bicicletta. Ed è anche da qui che nasce la scelta di Fumagalli e compagnia di recarsi a Bruxelles. "Il documento che stiamo elaborando – aggiunge – analizza la rete ciclabile italiana, facendo presente i tratti mancanti, come in alcuni punti della Ciclovia Adriatica. Inoltre, forniremo informazioni su come le amministrazioni si stanno muovendo per intercettare i bandi europei collegati".