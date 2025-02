Civitanova: aveva oltre un chilo di hashish a casa, arrestato operaio di 39 anni

Civitanova, 19 febbraio 2025 – Trovato in possesso di oltre un chilo di hashish a casa, un operaio 39enne del posto viene arrestato anche grazie al fiuto del cane antidroga “Hanima”.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno fatto scattare un’operazione nel territorio comunale. I controlli sono stati rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I finanzieri, con l’ausilio di Hanima, hanno inizialmente sottoposto a controllo l’uomo, gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. Questi, alla vista della pattuglia, avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso, tanto da destare sospetti. Pur non trovando sostanza stupefacente, anche il vivo interesse dell’agente a quattro zampe indicava di approfondire il controllo. Le Fiamme Gialle hanno quindi deciso di procedere con la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione, è stato rinvenuto oltre 1 chilo di hashish suddiviso complessivamente in dieci involucri.

Lo stupefacente è stato prontamente sequestrato e il responsabile, il 39enne residente in città, sentito il pubblico ministero di turno della Procura di Macerata, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura pre-cautelare dei domiciliari. Durante le operazioni è emerso il probabile concorso nel reato di un ulteriore soggetto, un 31enne sempre residente in città, che è stato denunciato a piede libero.

Le forze dell’ordine sottolineano che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Successivamente, le Fiamme Gialle della locale Compagnia di Civitanova hanno proseguito i controlli, setacciando alcuni punti sensibili della città. Le operazioni antidroga hanno consentito, in sintesi, di rinvenire e sottoporre a sequestro altri 10 grammi di hashish e segnalare, complessivamente, quattro soggetti -un egiziano, un russo, un marocchino e un italiano minorenne-, alla locale prefettura per illegale detenzione di sostanze stupefacenti.

Questi servizi si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti e rientra tra i prioritari compiti della Guardia di finanza, che opera costantemente a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare la convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica, “testimoniando il costante presidio esercitato sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità socioeconomica”.