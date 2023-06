Civitanova, crolla una tettoia mentre lavora: gravissimo un 54enne

Civitanova, 7 giugno 2023 – Incidente sul lavoro a Civitanova, in via Ugo Bassi. È in gravissime condizioni un 54enne civitanovese, soccorso in eliambulanza e trasportato a Torrette, dopo un volo di cinque metri dal tetto di un capannone su cui stava eseguendo dei lavori.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo montava una zanzariera nel tetto di un appartamento privato, quando ha messo il piede sulla tettoia che si trova allo stesso livello della finestra. Essendo in amianto la struttura ha ceduto e il 54enne è volato dall’altezza di cinque metri. Nell’impatto con il suolo ha riportato un trauma cranico, con conseguente arresto cardiaco.

Il 118 è arrivato subito sul posto e lo ha rianimato. Poi l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nella vicina piazza Tricolore, e il trasporto all’ospedale di Torrette di Ancona dove ora si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli ispettori dello Spsal –Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro – , i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al fratello del ferito arrivato sul luogo della triste vicenda.