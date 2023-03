Civitanova, morta la mamma dell’ex sindaco Costamagna

Giovanna Costamagna

Civitanova Marche, 9 marzo 2023 – Addio alla mamma di Ivo Costamagna, ex sindaco di Civitanova. La signora Giovanna avrebbe compiuto 93 anni a settembre. È morta questa mattina ed è stato il figlio a dare la notizia dalla sua pagina Facebook: “Stamattina mamma è volata in cielo. Un amore e un dolore immensi. Grazie per tutto, di tutto. Per sempre”.

Con queste parole ha voluto celebrare una figura importante, fondamentale, per la sua vita di uomo e di politico. E’ infatti alla famiglia che Ivo Costamagna si è sempre ancorato durante tutte le fasi della sua vita e della sua carriera di politico socialista e di amministratore in qualità di ex sindaco ed ex presidente de consiglio comunale a Civitanova e di ex assessore regionale.