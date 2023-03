Civitanova, morta l’imprenditrice Mirella Quadri

Mirella Quadri

Civitanova (Macerata), 15 marzo 2023 – Addio a Mirella Quadri. Aveva settant’anni, festeggiati da poco insieme alla inseparabile gemella Mariella, con la quale ha vissuto in simbiosi. Un traguardo dell’età celebrato da poco (nel mese di febbraio) e con un bel viaggio, perché viaggiare era la sua passione. Durante il suo percorso di vita aveva dovuto affrontare seri problemi di salute, ma ne era venuta fuori. Stavolta invece non ce l’ha fatta a superare una malattia incurabile.

Mirella appartiene alla famiglia che a Civitanova ha fatto la storia della siderurgia con la ditta Umberto Quadri, il padre, che nel 1948 cominciò raccogliendo ferro in città. Recuperava e commercializzavmateriali ferrosi. Poi gli anni della crescita fino alla trasformazione in società per azioni nel 1987 con l’ingresso dei membri della famiglia, Mirella, Mariella e il loro fratello Gabriele nella gestione dell’attività. La società è sempre cresciuta, si è consolidata, ha affrontato nuove fasi di crescita fino ad oggi e a Civitanova dire Quadri significa parlare di prodotti siderurgici.

Mirella ha lavorato sempre nell’azienda di famiglia, nel settore amministrativo, e accanto agli uffici di via Piave aveva l’abitazione in cui viveva con la gemella, perché le due sono state sempre inseparabili. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre.