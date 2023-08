Civitanova, ruba la borsa a una donna e fugge: arrestato

Civitanova, 16 agosto 2023 – Strattona una donna, le ruba la borsa e fugge. Ma in poco tempo viene rintracciato dalla polizia e messo agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di Ferragosto è finito nei guai un 43enne residente a Civitanova. Vittima invece una 34enne.

L’uomo ha incrociato la donna nel quartiere centro e, dopo averla strattonata, le ha strappato la borsa di dosso, dandosi subito dopo alla fuga. Gli agenti del commissariato di Civitanova però, sulla base delle descrizioni e dei particolari forniti dalla vittima e da alcuni testimoni nella zona, nell’arco di pochissimo tempo hanno rintracciato il fuggitivo che veniva bloccato e tratto in arresto.

Recuperata anche la borsa con tutto il suo contenuto che veniva subito restituita alla proprietaria. Il 43enne è stato portato in commissariato per gli accertamenti di rito e poi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.