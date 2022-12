Civitanova, "Troiani accusato di lesioni e violenza"

L'ex vicesindaco di Civitanova Troiani

Civitanova Marche, 28 dicembre 2022 – Lesioni e violenza privata: di questi reati è accusato il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, dopo la denuncia presentata da una donna con cui avrebbe avuto una relazione. Ma il suo difensore Gian Luigi Boschi assicura: "Si tratta di un attacco politico, più che di un problema giudiziario".

I fatti, ancora tutti da chiarire, sarebbero avvenuti l’8 luglio scorso. A quanto sembra la donna avrebbe protestato con l’ex vice sindaco civitanovese per motivi di gelosia: lei lo avrebbe accusato di avere una storia con un’altra. Di fronte a queste rimostranze, Troiani avrebbe reagito dandole uno schiaffo: la donna si sarebbe ritrovata con un timpano perforato e difficoltà nell’udito, con conseguenze ed esiti ancora da valutare. Inoltre, per evitare che lei uscisse per chiedere aiuto il politico l’avrebbe chiusa in casa, le avrebbe tirato i capelli e le avrebbe torto un braccio, togliendole le chiavi di casa.

La donna però avrebbe denunciato l’episodio, depositando anche documentazione medica e altri elementi a sostegno della sua versione dei fatti, e dopo le indagini, nei giorni scorsi il sostituto procuratore di Macerata Rosanna Buccini ha inviato a Troiani l’avviso di conclusione delle indagini. D’ufficio, al politico è stato nominato come difensore l’avvocato Alberto Binanti, ma il suo avvocato di fiducia è da sempre Gian Luigi Boschi. In merito alla vicenda, il presidente del consiglio comunale ha preferito non rilasciare commenti.

"Possiamo solo dire che Troiani è persona offesa in questa vicenda – ha detto però l’avvocato Boschi –. Contro la persona che lo ha denunciato abbiamo già presentato una querela, per fatti gravi a conferma dei quali ci sono testimonianze e documenti. Piuttosto, è grave che l’indagato non sappia nulla del procedimento penale di cui è oggetto: qui c’è stata una fuga di notizie. Mi sembra che dietro a questa storia ci sia un interesse politico, più che giudiziario".

Le indagini su quanto accaduto a luglio però intanto sono chiuse. Ricevuto l’avviso, ora Troiani potrà depositare documenti e memorie, e chiedere di essere interrogato in procura per dare la sua versione dei fatti e respingere le accuse mosse contro di lui. Quindi la procura deciderà come chiudere l’inchiesta, scegliendo tra l’archiviazione e il processo. Per l’esponente della lista civica "Vince Civitanova" non sarebbe il primo, visti i procedimenti in corso in merito alle uscite poco eleganti sulla sua pagina Facebook, indirizzate contro politici nazionali ed europei e contro il Papa Francesco.