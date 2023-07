Civitanova, volontario della Croce Verde muore a 46 anni per una malattia

Civitanova, 5 luglio 2023 – A soli 46 anni muore stroncato da una malattia Omar Ugo Alvise Mercuri. Padre di Elena e Matteo, si è spento ieri, nella sua abitazione, fino all’ultimo momento assistito dai suoi cari, circondato da loro affetto, e vegliato dal suo cane Tyson, vissuto con lui in simbiosi, giorno e notte, fino all’ultimo respiro.

Il lutto colpisce una famiglia molto conosciuta a Fontespina per il suo impegno civico, soprattutto nel mondo del volontariato. Oscar è stato un milite della Croce Verde ed è stato spesso anche al fianco del Gruppo Sportivo Fontespina 2000, facendo la scorta in sella alle moto durante le gare ciclistiche. Il babbo Gianfranco è impegnato nell’Associazione Nazionale Carabinieri, mentre la sorella Mara è sempre stata in prima fila nell’organizzazione di iniziative a Fontespina.

E oggi è tanto il cordoglio nel quartiere, ma in generale in tutta la città. Il funerale si svolgerà domani mattina, alle 9.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo. Lascia i due figli, la mamma Ombretta, il babbo Gianfranco, la sorella Mara, il cognato Albino, Venusia, le nipoti Valentina e Francesca.